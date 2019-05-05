آدريان رابيو يحدد وجهته المقبلة

قرر آدريان رابيو لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، الانتقال إلى نادي ريال مدريد الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وينتهي عقد رابيو، البالغ من العمر 24 عامًا، مع باريس سان جيرمان نهاية الموسم الحالي، ما يعني أنه سيغادر إلى أي نادٍ يريده مجانًا، ودون موافقة النادي الفرنسي.

وبحسب موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي، فإن رابيو استقر على الانتقال إلى ريال مدريد، والتدرب تحت قيادة مواطنه زين الدين زيدان.

وفشلت محاولات باريس سان جيرمان كلها في إقناع رابيو بالبقاء مع الفريق، لتقرر إدارة باريس سان جيرمان تجميده، إذ لم يشارك رابيو في أي مباراة منذ 11 ديسمبر الماضي، وكان آخر ظهور له في مباراة باريس سان جيرمان والنجم الأحمر الصربي في دوري أبطال أوروبا.

ويتردد أن أندية: برشلونة، ويوفنتوس، وليفربول، وآرسنال، وريال مدريد، سعت إلى التعاقد مع النادي، لكن لم يعلن أي منهم إلى الآن ضم رابيو، كما نفى برشلونة ما تردد أنه يملك اتفاقًا شفويًا مع اللاعب.

ورابيو من خريجي باريس سان جيرمان، وشارك لأول مرة مع الفريق العام 2012، علمًا بأنه يملك 227 مباراة مع الفريق، سجل فيها 24 هدفًا.