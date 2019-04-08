هل قررت إدارة باريس سان جيرمان العفو عن آدريان رابيو؟

أشارت تقارير صحفية فرنسية إلى أن باريس سان جيرمان رفع الإيقاف عن لاعب وسطه آدريان رابيو البعيد عن التدريب مع الفريق الأول منذ يناير الماضي.

وقرر النادي الباريسي حرمان رابيو، البالغ عمره 24 عامًا، من التدريب مع الفريق الأول بسبب رفضه تجديد عقده ورغبته في الرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

لكن صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية قالت، الاثنين، إن حامل لقب الدوري قرر عودة رابيو للتدريبات يوم الأربعاء المقبل وإنهاء إيقافه.

وكان النادي قد قرر إبعاد لاعب الوسط الفرنسي عن التدريب مع الفريق الأول بعد رفضه تجديد عقده واحتفاله في أحد الملاهي الليلية عقب خسارة الفريق على أرضه أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا ووداع البطولة.

وأضافت الصحيفة أن رابيو سيعود للتدريب مع الفريق الأول لكنه لن يشارك في أي مباراة بقميص سان جيرمان خاصة وأن عقده سينتهي في 30 يونيو المقبل وحينها سينتقل مجانًا إلى أي نادٍ يريد.

وتردد أن اللاعب تفاوض مع برشلونة لكنه بات أقرب للانضمام إلى ريال مدريد بعد الاتفاق مع مواطنه زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي.