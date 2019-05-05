ماركا: علاقة زيدان وغاريث بيل وصلت إلى طريق مسدود إثر استبعاده من تشكيلة ريال مدريد ضد فياريال

استبعد زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، الجناح الويلزي غاريث بيل من التشكيلة التي ستواجه فياريال في استاد ”سانتياغو برنابيو“، اليوم الأحد، في دوري الدرجة الأولى الإسباني، في مؤشر جديد على إمكانية رحيله عن الفريق بعد انتهاء الموسم.

ورغم غياب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، هداف ريال مدريد، للإصابة، فضل زيدان عدم الاعتماد على بيل لأسباب فنية بينما عاد البرازيلي فينيسيوس جونيور للقائمة بعد غياب طويل للإصابة.

ويبدو أن علاقة بيل مع ريال مدريد وصلت لطريق مسدود مع استمرار تعرضه لصيحات الاستهجان من المشجعين كما لا يحظى بثقة كاملة من زيدان.

وذكرت صحيفة ”ماركا“ الرياضية الإسبانية أن بيل، المنضم من توتنهام هوتسبير في صفقة قياسية بلغت قيمتها 100 مليون يورو‭ ‬( 112مليون دولار تقريبا) في 2013، حزين من طريقة تعامل النادي معه وعدم حصوله على التقدير الملائم بعد أن ساهم في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات.

وأخفق بيل في كسب تعاطف الجمهور رغم أنه سجل أهدافا حاسمة مع الفريق، وتعرض لانتقادات لفشله في تعلم اللغة الإسبانية وفي التأقلم مع زملائه.

ورغم ذلك، تشير ”ماركا“ إلى أن بيل لا يريد ترك النادي لكنه يشعر بأن زيدان يدفعه لمغادرة مدريد غير أن ريال لم يتلق عروضا لضمه حتى الآن كما ذكرت الصحيفة.

وعجز بيل عن لعب دور البطولة في موسم محبط لريال مدريد خرج منه صفر اليدين دون أن يستغل لاعب ويلز انتقال الهداف التاريخي للفريق كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الصيف الماضي.