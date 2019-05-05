تشكيلة مباراة ريال مدريد وفياريال المتوقعة اليوم في الدوري الإسباني (إنفوغرافيك)

توقعت بضع صحف إسبانية التشكيلة المتوقعة لمباراة ريال مدريد ضد فياريال، في المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب ”سانتياغو برنابيو“، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من الدوري الإسباني.

يدخل ريال مدريد مباراة فياريال باحثًا عن العودة لتحقيق الفوز، بعد تلقيه الخسارة في الجولة الماضية أمام رايو فاليكانو 1 – 0، وقبلها تعادل مع ليغانيس سلبيًّا.

ويعاني الفريق الملكي عديد الإصابات أبرزها: سيرجيو راموس قائد الفريق، بجانب النجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي سجل آخر 8 أهداف للفريق في الليغا.

ويدخل الملكي المباراة في المركز الثالث قبل 3 جولات من نهاية الموسم برصيد 65 نقطة، بينما تحتل الغواصات الصفراء المركز الخامس عشر برصيد 40 نقطة.

وجاءت التشكيلة التي توقعتها صحيفة ”آس“ كالآتي:

حراسة المرمى: كورتوا أو نافاس

نافاس، كارفاخال، فاران، ناتشو، مارسيلو، إيسكو، كاسيميرو، كروس، أسينسيو، ماريانو، براهيمي أو لوكاس فاسكيز.

تشكيلة فياريال:

أندريس فرنانديز، موري، الفارو غونزاليس، ماريو غاسبار، كوينتيلا، ألفونسو بيدرازا، فيسنتي إيبورا، بابلو فورنالس، سانتي كازورلا، سامويل شوكويزي، جيرارد مورينو.

ولم تختلف التشكيلة المتوقعة من صحيفة ”ماركا“ كثيرًا.