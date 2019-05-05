ريال مدريد يقدم العرض الثاني.. وهازارد يطالب تشيلسي باحترام ”العهد“

قالت صحيفة ”صن“ البريطانية إن نادي ريال مدريد الإسباني يستعد لتقديم عرض جديد إلى تشيلسي الإنجليزي، لضم البلجيكي الدولي إدين هازارد.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأحد، إلى أن العرض الجديد الذي سيقدمه ريال مدريد تبلغ قيمته 90 مليون جنيه إسترليني، بعد أن رفض مسؤولو تشيلسي العرض الأول من النادي الملكي، والذي كانت قيمته 68 مليون جنيه إسترليني تقريبًا.

وأضافت: ”طالب هازارد ومديرو أعماله إدارة تشيلسي بالموافقة على العرض الجديد المقدم من ريال مدريد في أسرع وقت ممكن، في ظل الاتفاق الشفهي المبرم بين الطرفين على رحيل اللاعب بنهاية الموسم الجاري إلى النادي الملكي، وعدم عرقلة المفاوضات أو محاولة إفشالها“.

وأكدت الصحيفة أن مسؤولي تشيلسي أبدوا موافقتهم المبدئية على عرض ريال مدريد الجديد، خاصة أنهم في موقف حرج للغاية، في ظل انتهاء عقد هازارد، 28 عامًا، مع البلوز في منتصف عام 2020.

وقالت إن هازارد يتوقع أن تنتهي صفقة انتقاله إلى ريال مدريد رسميًا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وأنه بدأ بالفعل الاستعداد للرحيل من إنجلترا.

ووضعت إدارة ريال مدريد ميزانية ضخمة تبلغ 420 مليون جنيه إسترليني، أمام المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، كي يستعيد الفريق البطولات التي غابت عنه، بعد موسم كارثي على الصعيدين المحلي والأوروبي.

ويستعد ريال مدريد لخوض مباراة اليوم الأحد أمام فياريال، في المرحلة الـ36 من الدوري الإسباني.