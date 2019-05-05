الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد فياريال اليوم في الدوري الإسباني

يواجه ريال مدريد نظيره فريق فياريال، مساء اليوم الأحد، على ملعب ”سانتياغو برنابيو“، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من الدوري الإسباني.

يدخل ريال مدريد مباراة فياريال باحثًا عن العودة لتحقيق الفوز، بعد تلقيه الخسارة في الجولة الماضية أمام رايو فاليكانو 1 – 0، وقبلها تعادل مع ليغانيس سلبيًّا.

ويعانى الفريق الملكي عديد الإصابات أبرزها: سيرجيو راموس قائد الفريق، بجانب النجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي سجل آخر 8 أهداف للفريق في الليغا.

ويدخل الملكي المباراة في المركز الثالث قبل 3 جولات من نهاية الموسم برصيد 65 نقطة، بينما تحتل الغواصات الصفراء المركز الخامس عشر برصيد 40 نقطة.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة والربع عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة والربع بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل شبكة قنوات ”بي إن سبورتس“ المباراة عبر شاشتها ”Bein Sport HD3″، ويعلق عليها الجزائري حفيظ دراجي.