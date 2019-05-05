عناوين الصحف الرياضية العالمية: ديمبلي ومحمد صلاح ”ضربة قاضية“.. وعودة جونيور لقائمة ريال مدريد

شكلت إصابتا الدولي المصري محمد صلاح والفرنسي عثمان ديمبلي أهم العناوين في الصحف الرياضية العالمية، الصادرة صباح اليوم الأحد، التي تحدثت -أيضًا- عن الفوز الصعب لليفربول وخسارة برشلونة في إسبانيا وتعادل إنتر ميلان في إيطاليا.

كما اهتمت الصحف بعودة البرازيلي فينسيوس جونيور لريال مدريد، ومستقبل فريق روما وفريق تورينو، واجتماع رئيس يوفنتوس ومدرب الفريق للحديث عن الموسم المقبل.

الصحافة الإسبانية

ماركا

اهتمت الصحيفة بعودة البرازيلي فينسيوس جونيور لقائمة ريال مدريد بعد غياب بسبب الإصابة، وكتبت: ”الابتسامة تعود للبيرنابيو“.

كما اهتمت بنتائج، يوم السبت، في الليغا ومنها خسارة برشلونة أمام سيلتا فيغو وأتلتيكو مدريد أمام إسبانيول.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على إصابة عثمان ديمبلي خلال لقاء برشلونة وسيلتا فيغو، وإصابة محمد صلاح خلال لقاء ليفربول ونيوكاسل قبل مواجهة الفريقين في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، وكتبت: ”إنذار“.

كما تحدثت الصحيفة عن عودة فينسيوس جونيور للائحة ريال مدريد قبل مواجهة فياريال.

آس

اهتمت الصحيفة بعودة فينسيوس جونيور لريال مدريد بعد فترة إصابة، ودخوله لائحة الفريق لمواجهة فياريال أمام مراقبة طاقم فني للمنتخب البرازيلي.

كما تحدثت عن الخسارة الكبيرة لأتلتيكو مدريد أمام إسبانيول، وخسارة برشلونة أمام سيلتا فيغو، ودعم جماهير بورتو للحارس الإسباني إيكر كاسياس.

سبورت

بدورها ركزت الصحيفة الكتالونية على إصابة النجمين الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح برشلونة، والمصري محمد صلاح، جناح ليفربول، قبل مواجهة الفريقين الثلاثاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”ديمبلي وصلاح ضربة قاضية“.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على الفوز المتأخر لليفربول على نيوكاسل وبقائه في صراع اللقب، وإصابة المصري محمد صلاح، وكتبت: ”أوريجي أبقى حلم ليفربول في اللقب وموسم محمد صلاح مهدد بالانتهاء“.

كما اهتمت الصحيفة بخسارة توتنهام والذي أصبحت مشاركته في دوري الأبطال مهددة، وأخبار انتقال بوغبا لريال مدريد وكذلك أخبار البلجيكي إيدين هازارد والحارس ديفيد دي خيا.

الصحافة الإيطالية

توتو سبورت

تحدثت الصحيفة عن العلاقة بين المدرب ماسيميليانو أليغري ورئيس فريق يوفنتوس إنييلي واجتماعهما للحديث عن مستقبل الفريق، وكتبت: ”الاجتماع“.

كما تحدثت الصحيفة عن ”تورينو الكبير في قلب الجميع“، في إشارة لتألق قطبي المدينة يوفنتوس وتورينو.

كورييه ديلو سبورت

خصصت الصحيفة ملفًا خاصًّا عن فريق روما والتغييرات المنتظرة للموسم المقبل، وأهمها البحث الجاري عن مدرب جديد، والمرشحان الأبرز جزيه مورينيو وأنطونيو كونتي.

كما تحدثت الصحيفة عن تعادل إنتر ميلان أمام أودينيزي في الدوري الإيطالي سلبيًّا، وكتبت: ”كل شيء في الملعب“.

الصحافة الفرنسية

ليكيب

تحدثت ليكيب عن قمة أولمبيك ليون وليل الثالث والثاني في الدوري الفرنسي، وكتبت: ”دقت ساعة الحقيقة“. لتنافس الفريقين على المركز الثاني.

كما ركزت على تعادل باريس سان جيرمان ونيس، وكتبت: ”باريس ينهي الموسم بسرعة أقل“.