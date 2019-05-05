منتخب مصر يعلق على إصابة محمد صلاح خلال مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد (فيديو)

شدد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب المصري، على أنه فشل في الوصول لمحمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، للاطمئنان على حالته بعد الإصابة التي لحقت به خلال مواجهة نيوكاسل يونايتد، مساء السبت.

وخرج صلاح باكيًا من الملعب، بعد إصابة قوية في الرأس، تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام نيوكاسل يونايتد، يوم السبت، بالجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي، قبل أن يتم استبداله.

وأكد لهيطة في تصريحات تلفزيونية، أنه يتفهم سبب بكاء صلاح بعد الإصابة، لأنه يخشى من تكرار سيناريو الإصابة والغياب في المرحلة الحاسمة المقبلة، سواء مع المنتخب المصري في أمم أفريقيا 2019، أو مع ليفربول أمام برشلونة بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأشار لهيطة إلى أن حالة صلاح جيدة بناء على الأنباء التي تابعها من داخل ليفربول، مشيرًا إلى أن محمد أبو العلا طبيب المنتخب المصري، حاول التواصل مع طبيب ليفربول للاطمئنان على اللاعب.

وفاز ليفربول على نيوكاسل بنتيجة 3-2 في مباراة مثيرة، ليعتلي صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتًا، برصيد 94 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي يواجة ليستر سيتي، غدًا الاثنين.