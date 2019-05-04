ترتيب الدوري الإسباني بعد خسارة نادي برشلونة أمام سيلتا فيغو (صورة)

حقق فريق سيلتا فيغو، يوم السبت، فوزًا هامًا على ضيفه برشلونة (المتوج باللقب) بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة السادسة والثلاثين للدوري الإسباني.

أحرز هدفي سيلتا فيغو، الأوروغواياني ماكسيميليانو غوميز وإياغو أسباس من ضربة جزاء في الدقيقتين 67 و88 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد برشلونة عند 83 نقطة في الصدارة بفارق 9 نقاط عن أتلتيكو مدريد.

فيما ارتقى سيلتا فيغو للمركز الخامس عشر برصيد 40 نقطة، في خطوة هامة للهروب من الهبوط للدرجة الأدنى.

وتهبط الفرق الثلاث أصحاب المراكز الـ 18 والـ 19 والـ 20.