نادي برشلونة يسقط أمام سيلتا فيغو في الدوري الإسباني

سقط نادي برشلونة أمام نظيره سيلتا فيغو بنتيجة (2-0)، خلال مواجهة الفريقين في إطار منافسات الجولة الـ36 من الليغا، في معقله ”بالايدوس“.

وسجل هدفي سيلتا فيغو ماكسي جوميز في الدقيقة 67، وإياجو أسباس من ركلة جزاء في الدقيقة 88.

وبهذا الانتصار يرفع سيلتا فيغو رصيده إلى 40 نقطة في المركز الـ15، ليؤمن بقاءه في الليغا بعد أن كان مُهددًا بالهبوط، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 83 نقطة في الصدارة، الذي تلقى الهزيمة الثالثة له في الدوري الإسباني.

وشهدت المباراة إصابة قوية لـ“عثمان ديمبلي“ جناح برشلونة في الدقيقة الخامسة من اللقاء، ويخرج بعدها من الملعب.