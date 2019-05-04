تقرير: نادي برشلونة يحسم صفقة هولندية

قالت صحيفة تيلغراف إن نادي برشلونة الإسباني أتم عملية التوقيع مع لودوفيت ريس لاعب نادي غرونيغين الهولندي مقابل ثمانية ملايين يورو.

ويبلغ ريس 18 عامًا، ولعب 27 مُباراة هذا الموسم في الدوري الهولندي.

وبحسب تيلغراف، فمن المرجح أن يشارك لاعب خط الوسط في جولة الصيف مع فالفيردي ثم سيستمر مع بارسا B أو ينتقل على سبيل الإعارة.

وسبق أن أكد هانز نيلاند المدير التنفيذي لنادي غرونينغين الهولندي أن نادي برشلونة الإسباني مهتم بالتعاقد مع لاعبه لودوفيت ريس.

ونقلت شبكة ”فوكس سبورت“ الهولندية عن نيلاند قوله: ”نعتقد جديًا أن لودوفيت ريس سيرحل إلى برشلونة الصيف المقبل“.

وأوضح نيلاند أن وفدًا من برشلونة يرأسه السكرتير الفني لقطاع تأهيل كرة القدم الاحترافية، خوسيه ماري باكيرو، سافر إلى هولندا، للتفاوض بشأن انتقال لودوفيت ريس البالغ من العمر 18 عامًا.