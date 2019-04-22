نادي برشلونة يقترب من التعاقد مع موهبة هولندية

قال هانز نيلاند المدير التنفيذي لنادي غرونينغين الهولندي، الاثنين، إن نادي برشلونة الإسباني مهتم بالتعاقد مع لاعبه لودوفيت ريس.

ونقلت شبكة ”فوكس سبورت“ الهولندية عن نيلاند قوله: ”نعتقد جديًا أن لودوفيت ريس سيرحل إلى برشلونة الصيف المقبل“.

وأوضح نيلاند إلى أن وفدًا من برشلونة يرأسه السكرتير الفني لقطاع تأهيل كرة القدم الاحترافية، خوسيه ماري باكيرو، سافر إلى هولندا، للتفاوض بشأن انتقال لودوفيت ريس البالغ من العمر 18 عامًا.

وبحسب الشبكة الهولندية، فإنه حال تعاقد برشلونة مع لودوفيت ريس، فإن اللاعب سيلعب ضمن الفريق الرديف لبرشلونة، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول.

ولعب ريس 27 مباراة مع غرونينغين في الدوري الهولندي، حيث سجل هدفًا وقدّم تمريرة حاسمة واحدة.