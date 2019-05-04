بينهم حارس أياكس.. نادي برشلونة يفاضل بين 3 حراس ويقترب من صفقة جديدة

أفادت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، أن نادي برشلونة يفاضل بين 3 حراس لخلافة الهولندي ياسبر سيليسين، الذي أعلن رحيله عن النادي الكتالوني بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب صحيفة ”ماركا“، فإن برشلونة حدد 3 حراس للتعاقد مع أحدهم ليكون بديلًا للحارس الأساسي، الهولندي مارك آندري تيرشتيغن.

والحراس الثلاثة هم، آندري أونانا، حارس مرمى أياكس أمستردام الهولندي، والذي سبق أن لعب لبرشلونة بالفعل في صغره.

الحارس الثاني هو يان سومر حارس مرمى بوروسيا مونشنغلادباخ، وقد كان بديلًا لتير شتيغن قبل أن ينضم الأخير إلى برشلونة العام 2014.

والحارس الثالث هو باو لوبيز، حارس ريال بيتيس، الذي سيكون التعاقد معه مجانيًا، وقد أصبح الحارس الثالث للمنتخب الإسباني الثالث.

وأوضحت ”ماركا“ أن برشلونة سيجد صعوبة في التعاقد مع أونانا، البالغ من العمر 23 عامًا والذي يلعب بشكل منتظم مع أياكس، وخاصة بعد المستوى الذي يقدمه في دوري أبطال أوروبا.

في حين أشارت الصحيفة الإسبانية إلى يان سومر حارس مرمى بوروسيا مونشنغلادباخ الذي يتمتع بالخبرة الكافية، ويبلغ من العمر 30 عامًا، وقد تكون تكلفته معقولة.

في سياق متصل، أوضحت صحيفة ”ماركا“ نقلًا عن صحيفة ”تيليغراف“ الهولندية، أن برشلونة يسعى لاتفاق مع نادي غرونينغن الهولندي، بشأن التعاقد مع لودوفيت ريس.

وأوضحت ”ماركا“ أن التعاقد مع ريس، الذي يبلغ من العمر 18 عامًا، سيكلف خزينة برشلونة 8 ملايين يورو.

وأشارت أن لودوفيت يجيد اللعب في مركز خط الوسط، وأنه سيوقّع عقدًا مع برشلونة مدته 5 أعوام، وسيبدأ خطواته مع برشلونة ب.