التشكيلة المتوقعة لمباراة برشلونة وسيلتا فيغو في الدوري الإسباني (صورة)

يلاقي نادي برشلونة منافسه سيلتا فيغو، اليوم السبت، في إطار مباريات الجولة الـ36 من الدوري الإسباني، على ملعب بالايدوس.

وتقام المباراة الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة برشلونة وسيلتا فيغو على قناة beIN SPORTS HD 3.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 83 نقطة، وقد حسم اللقب لصالحه، في حين يملك سيلتا فيغو 37 نقطة في المركز الخامس عشر.

وتوقعت صحيفة ”أس“ أن يلعب برشلونة بهذه التشكيلة:

حراسة المرمى: ياسبر سيليسين.

الدفاع: توماس فيرمايلين، صامويل أومتيتي، جيسون موريلو، موسى واغي.

الوسط: كارليس ألينا، ريغي بويغ، آرثر.

الهجوم: عثمان ديمبلي، كيفين برينس بواتينغ، مالكوم.

في حين توقعت أن يلعب سيلتا فيغو بهذه التشكيلة:

حراسة المرمى: روبن بلانكو.

الدفاع: لوكاس أولازا، نيستور أراوخو، غوستافو كابرال، هوغو مالو.

الوسط: أوكاي يوكوشلو، ستانيسلاف لوبتكا، سفيان بوفال، برايس مينديز.

الهجوم: إياغو أسباس، ماكسيميليانو غوميز.

في حين توقعت صحيفة ”ماركا“ أن يشرك إرنيستو فالفيردي هذه التشكيلة لبرشلونة:

حراسة المرمى: ياسبر سيليسين.

الدفاع: توماس فيرمايلين، صامويل أومتيتي، جيسون موريلو، موسى واغي.

الوسط: كارليس ألينا، جان كلير توديبو، ريغي بويغ.

الهجوم: عثمان ديمبلي، كيفين برينس بواتينغ، مالكوم.

في حين جاء توقع ”ماركا لتشكيلة نادي سيلتا فيغو كالتالي:

حراسة المرمى: روبن بلانكو.

الدفاع: لوكاس أولازا، نيستور أراوخو، غوستافو كابرال، هوغو مالو.

الوسط: أوكاي يوكوشلو، ستانيسلاف لوبتكا، سفيان بوفال، برايس مينديز.

الهجوم: إياغو أسباس، ماكسيميليانو غوميز.