الموعد والقنوات الناقلة لمباراة برشلونة وسيلتا فيغو في الدوري الإسباني

يحل نادي برشلونة ضيفًا على سيلتا فيغو ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإسباني، على ملعب بالايدوس.

وتقام المباراة الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة برشلونة وسيلتا فيغو على قناة beIN SPORTS HD 3.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 83 نقطة وقد حسم اللقب لصالحه، في حين يملك سيلتا فيغو 37 نقطة في المركز الخامس عشر.

وتأتي المباراة قبل أن يحل برشلونة ضيفًا على ليفربول الإنجليزي، على ملعب أنفيلد، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، علمًا أن النادي الكتالوني فاز 3/0 في الذهاب الأربعاء الماضي.

وقال إرنيستو فالفيردي في المؤتمر الصحفي للمباراة: ”مواجهة سيلتا فيغو نعتبرها مثل باقي المباريات، ونريد حصد النقاط الثلاث.. نحن أتينا بعد 3 أسابيع من الجهد الكبير، وسنقوم بالعديد من التغييرات لأنه أمر ضروري“.

وأضاف ”حققنا نتيجة جيدة ضد ليفربول، لكننا لم نحسم التأهل.. نعرف مدى قوة ليفربول، وسنحظى بوقت كاف للاستعداد للمباراة.. أعرف أنها سيُسلط عليها الكثير من الأضواء، لكن علينا التركيز“.