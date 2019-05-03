رونالدو: لن ألعب أو أدرب في برشلونة أبدًا.. إنهم يكرهونني

أكد نجم كرة القدم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، أنه يرى كرة القدم ”مهمة“، وأنه نجح بتجاوز كل الضغوط التي واجهها منذ الصغر.

وقال رونالدو خلال تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية إنه يرى كرة القدم ”مهمة“، موضحًا:“النزول إلى أرض الملعب وتحقيق الفوز يجعلانني بحال أفضل“.

وأشار إلى أن أبرز الضغوط التي يواجهها حاليًا، اعتقاد الناس أن مسيرته انتهت بالفعل رغم نجاحه حتى الآن مع يوفنتوس الذي انتقل إليه في صيف 2018 قادمًا من ريال مدريد الإسباني.

وقال رونالدو إن بعض الناس يحكمون بالقول:“انتهت مسيرته، إنه في الـ33 أو 34 أو 35، ويجب أن يترك مكانه“، مشيرًا إلى أن هذا يمثل ضغطًا إضافيًا لأن اللاعب يحتاج في هذا الوقت إلى أن يفاجئ الناس.

وأوضح رونالدو أنه اعتاد مواجهة الضغوط منذ أن كان لاعبًا شابًا، وقال:“عندما انتقلت إلى مدريد، كنت أغلى لاعب في التاريخ، وفي مانشستر فزت بأول كرة ذهبية في مسيرتي عندما كنت في الثالثة والعشرين من عمري، وبعد 12 عامًا ما زلت أواجه ضغوطًا إضافية حيث يرى الناس أنه من الضروري أن تظل في قمة مستواك“.

وأكد رونالدو أنه لا يستبعد الاتجاه للعمل بالتدريب بعد اعتزاله اللعب، ولدى سؤاله عن إمكانية تدريب فريق برشلونة الإسباني يومًا ما، قال رونالدو ضاحكًا: برشلونة ليس لي، وذهبت إلى برشلونة مرة أو اثنتين وشعرت بأن من فيه لا يحبونني تمامًا، ولكن هذا شيء طبيعي في ظل المنافسة بين برشلونة وريال مدريد“.