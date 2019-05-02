ماريو بالوتيلي يستغل تألق ميسي ليسخر من كريستيانو رونالدو (صورة)

استغل الإيطالي ماريو بالوتيلي مهاجم أولمبيك مارسيليا تألق الأرجنتيني ليونيل ميسي أمام ليفربول في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وتسجيله لهدفين ليسخر من البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ونشر المهاجم الإيطالي المشاغب صورة لميسي من لقاء نصف النهائي أمام ليفربول وكتب :“ من أجل مصلحة كرة القدم لا تقارنوه برقم 7 ليوفنتوس .“

ولم يذكر بالوتيلي اسم النجم البرتغالي واكتفى بذكر رقمه في إشارة إلى تحجيمه وهو الأمر الذي لن يروق للنجم البرتغالي.

ومعروف عن النجم الإيطالي المشاغب كرهه لفريق يوفنتوس لكونه لعب في أندية ميلان، كما أنه لا يحب ليفربول، حيث سبق أن كتب تغريدة خلال الحديث عن نهاية العالم أكد من خلالها أن نهاية العالم ستكون حين يفوز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.