تقارير: ريال مدريد يحسم الجدل حول حراسة المرمى

ذكرت صحيفة ”آس“ الإسبانية أن نادي ريال مدريد أخبر البلجيكي تيبو كورتوا ببقائه الموسم القادم في الفريق وكونه ينوي الاعتماد عليه كحارس أساسي للحاضر والمستقبل رغم تناقض مستواه هذا الموسم.

ومنذ عودة الفرنسي زين الدين زيدان لتدريب ريال مدريد قرر الاعتماد على حارسه السابق الكوستاريكي كيلور نافاس الذي لعب أغلب اللقاءات مستفيدًا أيضًا من إصابة الحارس الدولي البلجيكي.

ولعب تيبو كورتوا اللقاء الأخير أمام رايو فاليكانو وتصدى لبعض المحاولات من بينهم انفراد واضح لكن ريال مدريد يأمل في استعادة أفضل حارس في كأس العالم بروسيا 2018 لمستواه ويعطي الثقة في حراسة المرمى.

ومع قرار منح الثقة لكورتوا للموسم القادم يبقى مستقبل كيلور نافاس محل شكوك حيث من المحتمل أن يغادر في الصيف القادم وتلقى عدة عروض خصوصًا من فرق الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويملك ريال مدريد حارسًا شابًا هو الأوكراني أندري لونين المعار لليغانيس وهو حارس دولي في منتخب بلاده وبإمكانه العودة ليكون بديلًا للحارس الدولي البلجيكي الموسم القادم.