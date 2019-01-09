إصابة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا وانضمامه إلى قائمة الغائبين في ريال مدريد

أعلن ريال مدريد الإسباني إصابة حارسه الدولي البلجيكي تيبو كورتوا في العضلة الخلفية اليسرى من الدرجة الأولى دون أن يحدد مدة غيابه عن الملاعب.

وحسب الطبيب غونزاليس الذي اتصلت به صحيفة ” أس ” فمدة الغياب تتراوح ما بين 10 أيام وأسبوعين كون الإصابة حسب رأيه ليست خطيرة.

وتعتبر الإصابة العضلية الجديدة للحارس كورتوا هي رقم 23 للاعبي ريال مدريد هذا الموسم من أصل 31 إصابة مما يثير مزيدًا من الشكوك حول الإعداد البدني للفريق.

وستمنح الإصابة فرصة للحارس الكوستاريكي كيلور نافاس لحماية عرين ريال مدريد خلال لقاءي كأس ملك إسبانيا أمام ليغانيس وأمام قطبي الليغا ريال بيتيس وإشبيلية.

ويواجه ريال مدريد اليوم ليغانيس في ذهاب دور 16 من كأس ملك إسبانيا وقد يشكل اللقاء الظهور الأول للوافد الجديد إبراهيم دياز.