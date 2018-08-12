تيبو كورتوا أُجبر على الانتقال إلى ريال مدريد

أكد كريستوف هينروتاي وكيل أعمال البلجيكي تيبو كورتوا، أن حارس تشيلسي السابق ما كان ليرحل عن العاصمة البريطانية لندن، لولا أن عائلته تعيش في مدريد.

وانضم كورتوا البالغ من العمر 26 عامًا إلى ريال مدريد يوم الأربعاء الماضي مقابل 35 مليون يورو (40.3 مليون دولار)، بعدما نال لقبين في الدوري الإنجليزي مع تشيلسي بالإضافة إلى كأس الاتحاد الانجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية.

وقبل ذلك قضى 3 مواسم على سبيل الإعارة مع أتلتيكو مدريد، وحصد لقب الدوري في 2014 وكأس ملك إسبانيا عندما تغلب على ريال مدريد في إستاد سانتياغو برنابيو.

وقال هينروتاي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الأحد إن الحارس البلجيكي العملاق كان سعيدًا بالبقاء في تشيلسي، لكنه وجد صعوبة في البقاء بعيدًا عن أسرته المقيمة في مدريد.

ورد وكيل أعمال كورتوا على سؤال بشأن تمرد الحارس البلجيكي على ناديه اللندني قائلًا: “الاتفاق (مع ريال مدريد) كان على وشك أن يحدث، صحيح أن بعض اللاعبين يجبرون أنديتهم على الرحيل، خاصة أن كورتوا كان يضغط على النادي لأنه تلقى عرضًا من ريال مدريد اعتبره فرصة بالنسبة له”.

وأضاف: “لو كانت عائلته في لندن لكان كل شيء مختلفًا، وكان قد بقي هناك، لأنه في الواقع لم يكن هناك سبب لمغادرة تشيلسي، حيث يمكنه الاستمرار في الفوز بالألقاب، لكن لسوء الحظ يعيش أطفاله مع أمهم في مدريد، لذلك لديه أسباب شخصية يجب احترامها، تشيلسي تفهم الوضع وسهل تنفيذ الاتفاق”.

وربما تكون مباراة كورتوا الأولى مع ريال مدريد ضد فريقه السابق أتلتيكو مدريد في كأس السوبر الأوروبية يوم الأربعاء المقبل، رغم أنه لم يتدرب كثيرًا بسبب العطلة التي حصل عليها عقب وصول بلجيكا إلى الدور قبل النهائي في كأس العالم، وهو ما يعني أن المدرب الجديد جولين لوبتيغي ربما يفضل إشراك كيلور نافاس.