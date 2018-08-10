كورتوا: فخور بانضمامي إلى ريال مدريد.. وجاهز لخوض تحدٍ جديد

أعرب الحارس البلجيكي تيبو كورتوا عن سعادته البالغة بوصوله إلى فريق بحجم ريال مدريد، مؤكدًا أنه جاء مستعدًا “لبذل كل ما بوسعه”، من أجل شعار النادي وقميصه الأبيض.

وقال كورتوا في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية: “سعيد وفخور للغاية بانضمامي لهذا الفريق الكبير. سأبذل كل ما لدي مع زملائي؛ كي نحصد الألقاب، وسأفعل كل ما بوسعي من أجل هذا الشعار وهذا القميص”، أثناء مقابلة لوسائل إعلام تابعة لريال مدريد.

وبعد يوم من تقديمه بملعب سانتياغو برنابيو، كشف الحارس الدولي البلجيكي أنه يشعر بالجاهزية لخوض التحدي الجديد لأن “كل من يأتي إلى هذا النادي يعلم جيدًا أن هناك تطلعات مرتفعة للغاية”.

وتابع: “ألعب الكرة منذ أعوام وأتمتع بالخبرة، كما أعلم أنه بوسعي خوض هذا التحدي. لدي الرغبة في بدء التدرب برفقة زملائي ولعب المباريات”.

وبسؤاله عن شعوره لدى عودته إلى الدوري الإسباني، وارتداء قميص الريال، أكد كورتوا شعوره بـ”سعادة وفخر بالغين”؛ لأنه سيصبح جزءًا من “أفضل نادٍ في العالم”، الأمر الذي اعتبره “شرفًا كبيرًا”.

يذكر أن الحارس بدأ مسيرته مع نادي جينك البلجيكي الذي لعب في صفوفه بين 2008 و2010 وبعد ذلك تمت إعارته إلى أتلتيكو مدريد الإسباني الذي شارك معه منذ 2011 وحتى 2014، ومن ثم انتقل إلى تشيلسي عام 2014 وظل هناك لأربع سنوات.