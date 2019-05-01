ثورة زيدان تبدأ من غرف خلع الملابس في ريال مدريد

قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن الفرنسي زين الدين زيدان يعاني من صدمة عنيفة داخل أروقة نادي ريال مدريد الإسباني، بعد عودته في الولاية الثانية له رفقة الميرينغي.

وأضافت في تقرير نشرته اليوم الأربعاء: ”بعد أن تسلم زيدان مهمة تدريب ريال مدريد في مارس الماضي، خلفًا للأرجنتيني سانتياغو سولاري، كان يظنّ أن ما يحتاج الفريق مجرد تقييم أو إعادة نظر في بعض اللاعبين، ولكن بعد مرور شهرين تقريبًا، فإن زيدان اكتشف أن ريال مدريد يحتاج إلى ثورة شاملة“.

وتابعت الصحيفة: ”استقر زيدان في البداية على ضرورة الاستغناء عن الويلزي غاريث بيل وعدد آخر من اللاعبين، وعلى رأسهم داني سيبايوس، وماريانو دياز، وماركوس لورينتي، ولكن القائمة اتسعت بصورة مفاجئة، لم يكن زيدان نفسه يتصورها“.

وأضافت: ”الهزيمة الأخيرة لريال مدريد أمام رايو فايكانو، أخرجت الغضب الكامن في صدر زيدان، ودفعته للحديث مباشرة مع إدارة ريال مدريد بأن الفريق يحتاج إلى دماء جديدة في كل المراكز تقريبًا“.

وأكدت أن بعض اللاعبين الذين كان زيدان يرغب في الاعتماد عليهم ”خذلوه“، ولم يقدموا المستوى المنتظر منهم، وعلى رأسهم الألماني توني كروس، والكرواتي لوكا مودريتش، وإيسكو، إضافة إلى البرازيلي مارسيلو.

وقالت إن المستوى الصادم لهؤلاء اللاعبين دفع زيدان إلى الضغط على إدارة الريال؛ لإنهاء صفقات إدين هازاد وبول بوغبا وكريستيان إريكسين، ولوكا يوفيتش، في أسرع وقت ممكن.

وأشارت إلى أن زيدان أدرك أيضًا أن بداية الثورة تكمن في غرفة ملابس ريال مدريد؛ لأن الأمور خرجت عن نطاق السيطرة في ظل سيطرة الروح الانهزامية على اللاعبين، وهو ما تسبب في خسارة الفريق 10 مرات هذا الموسم، منها اثنتان تحت قيادة ”زيزو“.