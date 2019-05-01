ريال مدريد يوافق على شروط إريكسين ويبدأ التفاوض مع توتنهام

قالت تقارير صحفية إن نادي ريال مدريد الإسباني توصل إلى اتفاق نهائي مع لاعب الوسط الدنماركي كريستين إريكسين، نجم وسط نادي توتنهام الإنجليزي.

وأشارت صحيفة ”آس“ الإسبانية إلى أن مسؤولي ريال مدريد أنهوا الاتفاق مع إريكسين حول شروط عقد اللاعب رفقة النادي الملكي، حيث يرغب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الريال في ضمه إلى صفوف الميرينغي الموسم المقبل، لدعم خط الوسط.

وأضافت في تقرير نشرته اليوم الأربعاء: ”بدأت إدارة الريال في التفاوض مع توتنهام حول صفقة إريكسين، بعد الاتفاق مع اللاعب على البنود الخاصة بعقده“.

وينتهي عقد إريكسين رفقة السبيرز في منتصف عام 2020، وسوف تكون إدارة النادي اللندني مجبرة على بيعه بنهاية الموسم الجاري، حتى لا يرحل مجانًا بعد نهاية الموسم المقبل.

وأكدت ”آس“ أن مسؤولي ريال مدريد توصلوا إلى اتفاق مبدئي مع توتنهام للحصول على خدمات إريكسين مقابل 130 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يمثل تقدمًا كبيرًا في المفاوضات بين الناديين، حيث تمسك دانييل ليفي رئيس السبيرز في البداية بالحصول على 215 مليون جنيه إسترليني.

ولعب إريكسين هذا الموسم 47 مباراة مع توتنهام، وأحرز 9 أهداف، وصنع 17 أخرى.

وخسر توتنهام مساء أمس أمام أياكس أمستردام الهولندي بهدف نظيف، في ذهاب الدور قبل النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، في العاصمة البريطانية لندن.