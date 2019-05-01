تقارير: زيدان يحدد بديل مارسيلو في ريال مدريد

ذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، أعطى الضوء الأخضر لإدارة الفريق للتعاقد مع مواطنه مدافع أولمبيك ليون الشاب فيرلاند ميندي، البالغ 23 عامًا.

وكانت قائمة المرشحين تضم -أيضًا- البرازيلي جونيور فيربو (ريال بتيس)، والإسباني أليكس جيرمالدو (بنفيكا)، والنمساوي دافيد ألابا (بايرن ميونخ)، لكن المدرب الفرنسي قرر التعاقد مع مدافع أولمبيك ليون لصغر سنه ولكونه يتمتع بخبرة جيدة في الملاعب الأوروبية.

ويملك ميندي جنسيتين السنغالية والفرنسية، لكنه اختار اللعب لفرنسا وبدأ مشواره مع أبطال العالم في اللقاء الودي أمام الأوروغواي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ويلعب ميندي موسمه الثاني مع ليون وسجل في موسمه الثاني 3 أهداف وأعطى 3 تمريرات حاسمة في 39 لقاءً ويبلغ سعره ما بين 35 و40 مليون يورو.

وكان اللاعب الشاب مراقبًا من برشلونة، الذي يبحث بدوره عن بديل لمدافعه الدولي الإسباني جوردي ألبا لكنه لم يتقدم بعرض لضمه رغم رغبة مواطنه إيريك أبيدال.

ويرغب زيدان في وجود منافس قوي للبرازيلي مارسيلو في مركزه، خصوصًا أن ميندي يلعب بطريقة النجم البرازيلي ذاتها لكنه أصغر، وأقوى منه دفاعيًّا.

وحال التعاقد مع مدافع أولمبيك ليون فالشاب الإسباني سيرجيو ريغيلون سيخرج بنظام الإعارة في الصيف المقبل من ريال مدريد رغم كونه قدم مستوى جيدًا هذا الموسم.