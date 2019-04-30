يوفنتوس يقترب من ضم نجم ريال مدريد

يواصل نادي يوفنتوس الإيطالي مساعيه الجادة نحو ضم لاعبين مميزين إلى صفوف الفريق الكروي، استعدادًا للموسم المقبل، حيث رصدت إدارة النادي مبلغًا للتعاقد مع داني سيبايوس، لاعب ريال مدريد.

وتضع إدارة يوفنتوس التتويج بمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بوصفه أولوية للفريق خلال الموسم المقبل، بعد أن ضاع حلم البطولة هذا العام، بالخروج منها على يد أياكس أمستردام الهولندي في دور الثمانية بالخسارة 2-3 في مجموع المباراتين.

وتوّج يوفنتوس ببطولة الدوري الإيطالي، الكاتشيو، وخرج من الكأس أمام أتلانتا في دور الثمانية.

وكشف برنامج ”الشرنغيتو“ التلفزيوني الإسباني الشهير أن نادي يوفنتوس أبدى اهتمامه الشديد بالتعاقد مع داني سيبايوس، لاعب وسط نادي ريال مدريد الإسباني.

وأشار الشرنغيتو إلى أن موقف يوفنتوس قوي للغاية في صفقة سيبايوس، والذي يمكن أن يكون ثاني لاعب مدريدي ينضم إلى البيانكونيري بعد عام من صفقة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وشارك سيبايوس، البالغ من العمر 22 عامًا، في 34 مباراة هذا الموسم برفقة ريال مدريد، وأحرز 3 أهداف وصنع اثنين آخرين.

وانتقل سيبايوس إلى النادي الملكي من نادي ريال بيتيس في صيف 2017 مقابل 17 مليون يورو، في عقد يمتد إلى عام 2023.

وبحسب موقع ”ترانسفر ماركت“ فإن القيمة السوقية لـ“سيبايوس“ تبلغ حاليًا 20 مليون يورو.