ميسي يحصل على جائزة ”القديس جوردي“ من حكومة كتالونيا

ميسي يحصل على جائزة ”القديس جوردي“ من حكومة كتالونيا

المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

أعلنت الحكومة الكتالونية منح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي جائزة القديس جوردي لعام 2019؛ تقديرًا لمساهمته الرياضية الإنسانية عبر مؤسسته الخيرية، واعتبرته أفضل لاعب في التاريخ.

وجاء منح الجائزة للنجم الأرجنتيني بعد ترشيحه من قبل فريقه برشلونة رغم كونه ليس كتالونيًا، لكنه بحسب بيان الجائزة قدم لكتالونيا وهو ما زال صغيرًا، ولعب في صفوف الفريق الأول للمدينة، وأصبح رمزًا للفريق ولبرشلونة، كما قدم إسهامات كبيرة خيرية من خلال مؤسسته، حيث بنى مستشفيات ومدارس لصالح الأطفال.

وسبق للأسطورة الراحل يوهان كرويف أن حصل على الجائزة في 2006 تقديرًا لمسيرته رفقة برشلونة كلاعب ومدرب، كما درب منتخب كاتالونيا لكرة القدم.

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