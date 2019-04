ميسي يحصل على جائزة ”القديس جوردي“ من حكومة كتالونيا

أعلنت الحكومة الكتالونية منح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي جائزة القديس جوردي لعام 2019؛ تقديرًا لمساهمته الرياضية الإنسانية عبر مؤسسته الخيرية، واعتبرته أفضل لاعب في التاريخ.

وجاء منح الجائزة للنجم الأرجنتيني بعد ترشيحه من قبل فريقه برشلونة رغم كونه ليس كتالونيًا، لكنه بحسب بيان الجائزة قدم لكتالونيا وهو ما زال صغيرًا، ولعب في صفوف الفريق الأول للمدينة، وأصبح رمزًا للفريق ولبرشلونة، كما قدم إسهامات كبيرة خيرية من خلال مؤسسته، حيث بنى مستشفيات ومدارس لصالح الأطفال.

In a few minutes the Catalan government will announce the delivery of the Creu de Sant Jordi award to Lionel Messi for his outstanding services in Catalonia. [md] pic.twitter.com/n4kR6QHXW3

— barcacentre (@barcacentre) April 30, 2019