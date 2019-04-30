تقرير: نادي برشلونة يعيد شراء لاعبه بـ4 ملايين يورو

قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن نادي برشلونة قرر استعادة لاعبه الشاب مارك كوكورييا، الذي تمت إعارته هذا الموسم إلى نادي إيبار.

وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء: ”إدارة برشلونة قررت استعادة كوكورييا، وستدفع 4 ملايين يورو لنادي إيبار، الذي يملك حق شراء اللاعب بمليوني يورو، ولكن برشلونة قرر استعادته مرة أخرى“.

وكان برشلونة أعار كوكورييا، الذي يجيد اللعب في مركزي الظهير ولاعب الوسط الأيسر، إلى إيبار مطلع الموسم الجاري، وتضمن العقد بندًا يسمح لإيبار بشراء اللاعب بمليوني يورو، أو أن يستعيده برشلونة بـ4 ملايين يورو بنهاية الموسم، وهو الأمر الذي قررت إدارة البلوغرانا اللجوء إليه.

وظهر كوكورييا، البالغ من العمر 20 عامًا، بمستوى مميز مع إيبار في الدوري الإسباني، الليغا، هذا الموسم، ولعب 30 مباراة برفقة فريقه الذي يحتل المركز العاشر في المسابقة.

وأكدت ”موندو ديبورتيفو“ أن برشلونة لم يحسم إلى الآن موقف كوكورييا من الاستمرار برفقة الفريق الأول للعملاق الكتالوني كي يكون بديلًا لجوردي ألبا في مركز الظهير الأيسر، أو بيعه بمقابل مادي أكبر.

ويمتد عقد كوكورييا مع برشلونة إلى منتصف عام 2021.