عناوين الصحافة الرياضية العالمية: ”غضب زيدان“ و ”رمز أحمر“ وصراع حول مويس كين

شكلت لقاءات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين توتنهام وأياكس وبرشلونة وليفربول أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية.

كما اهتمت الصحف بمواجهة سواريز وكوتينيو لفريقهما السابق والتغييرات التي سيعرفها كأس ملك إسبانيا الموسم القادم وكأس السوبر الإسباني ومستقبل عدة لاعبين كندومبيلي ومويس كين.

الصحف الإسبانية

سبورت

اهتمت سبورت بالثنائي البرازيلي فيليب كوتينيو والأوروغوياني لويس سواريز اللذين يواجهان فريقهما السابق ليفربول من أجل تأهل فريقهما الحالي برشلونة، واللاعبان يعرفان جيدًا الفريق الإنجليزي.

كما ركزت على الثنائي دي ليخت ودي يونغ لاعبي أياكس اللذين سيواجهان توتنهام في نصف النهائي.

الصحيفة تحدثت أيضًا عن كأس السوبر الإسباني الذي تقرر إجراؤه في كانون الثاني / يناير 2020.

ماركا

ركزت ماركا على التغييرات الخاصة بكأس ملك إسبانيا التي صادقت عليها الجمعية العمومية للاتحاد الإسباني لكرة القدم والتي فتحت الباب أمام الجميع للحلم وكتبت: ”بإمكانك الفوز بكأس الملك“.

كما اهتمت بغضب زيدان ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين أياكس وتوتنهام والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يصل لمرحلة الحسم في حالة جيدة.

الموندو ديبورتيفو

حللت الصحيفة لقاء القمة بين برشلونة وليفربول في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت عنوانًا للتحليل ”رمز أحمر“ مركزة على تصريحات الألماني يورغان كلوب حول اللقاء.

كما اهتمت بنصف النهائي الثاني بين أياكس وتوتنهام وكتبت ”دي يونغ ودي ليخت يواجهان توتنهام دون كين وسون“.

آس

ركزت الصحيفة الإسبانية على التغييرات التي ستعرفها مسابقتا كأس الملك والسوبر الإسباني الموسم القادم بعد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الإسباني لكرة القدم وكتبت: ”ثورة روبياليس“.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة البريطانية على نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الذي يجمع توتنهام وأياكس من خلال تصريحات المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي طالب لاعبيه بالتألق والوصول للقمر وملامسته.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

اهتمت توتو سبورت بصعود أتلانتا للمركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا وفريق تورينو الذي ينافس على مقعد أوروبي بفضل هدافه أندريا بيلوتي.

كما تحدثت عن إمكانية تعاقد يوفنتوس مع الفرنسي ندومبيلي.

كورييه ديلي سبورت

تحدثت الصحيفة عن رغبة إنتر ميلان في خطف المهاجم الشاب مويس كين من يوفنتوس بوساطة المدير الرياضي السابق للفريق ماروتا.

كما اهتمت بفوز أتلانتا وصعوده للمركز الرابع في الدوري الإيطالي المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

الصحف الفرنسية

ليكيب

خصصت ليكيب صفحتها الأولى للراتب الجديد لتوماس توخيل الذي ازداد بـ 2،5 مليون يورو رغم موسم سيئ لباريس سان جيرمان.

كما تحدثت عن نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين توتنهام وأياكس واعتبرته نصف نهائي جديدًا ومفتوحًا بين الفريقين.