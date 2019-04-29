وكيل أعمال غاريث بيل يرد على تصريحات زيدان مدرب ريال مدريد

رد جوناثان بارنيت، وكيل أعمال اللاعب الويلزي غاريث بيل، مهاجم ريال مدريد الإسباني، على تصريح المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للملكي.

وقال بارنيت، خلال تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية ”BBC“: ”غاريث بيل ملتزم مع ريال مدريد بنسبة 100%، ولم يتغير أي شيء“.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي عقب خسارة ريال مدريد 0/1 أمام رايو فاليكانو متذيل الترتيب، بعد سؤال عن غاريث بيل: ”لا أعرف ما إذا كان بيل يركز على مدريد، وعليكم أن تسألوه“.

ويتعرض غاريث بيل لانتقادات شديدة في ريال مدريد، بسبب مستواه المتواضع خاصة بعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس في سوق الانتقالات الصيفي الماضي.

ولم ينل بيل إعجاب جماهير ريال مدريد منذ انضمامه للفريق الملكي، صيف العام 2013، قادمًا من توتنهام الإنجليزي، بصفقة قياسية آنذاك بلغت قيمتها 101 مليون يورو.

ولعب بيل 231 مباراة مع ريال مدريد سجل فيها 102 هدفًا، وصنع 64، وفي الموسم الحالي سجل بيل 14 هدفًا وصنع 6 في 42 مباراة.

وقال وكيل أعمال غاريث بيل في تصريحات الشهر الماضي: ”هذا الجيل من أنصار ريال مدريد سيتحدثون ولسنوات طويلة عن أهداف غاريث بيل“.

وأضاف يجب على هؤلاء المشجعين تقبيل قدميه.