صراع المركز الرابع في ترتيب الدوري الإسباني.. تعرّف على حساب التأهل لدوري أبطال أوروبا

ضمنت أندية برشلونة وأتلتيكو مدريد وريال مدريد المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، قبل 3 جولات من نهاية الدوري الإسباني، ويبقى مركز واحد تتصارع عليه 4 فرق مع أفضلية لكل من خيتافي وإشبيلية؛ لامتلاكها فارق 3 و5 نقاط على فالنسيا وأتلتيك بلباو.

ورصدت صحيفة ”ماركا“ من خلال تقرير لها الصراع الرباعي حول المركز الرابع، حيث يحتل خيتافي المركز الرابع برصيد 55 نقطة متفوقًا بفارق المواجهات المباشرة على إشبيلية الخامس، ويحتل فالنسيا المركز السادس برصيد 52 نقطة، وأتلتيك بلباو في المركز السابع برصيد 50 نقطة.

خيتافي

يتبقى للفريق 3 مباريات أمام جيرونا وفياريال على ملعبه وبرشلونة خارج ملعبه.

النسبة الخاصة: في حال التساوي في النقاط تكون له الأفضلية على إشبيلية وأتلتيك بلباو ويخسر أمام فالنسيا.

وفي حال تساوى أكثر من فريقين في النقاط: يتأهل لدوري الإبطال في حال تساويه مع إشبيلية وأتلتيك بلباو ويخسر في حال دخول فالنسيا.

إشبيلية

يتبقى له 3 مباريات أمام ليغانيس وأتلتيك بلباو على ملعبه وأتلتيكو مدريد خارج ملعبه.

النسبة الخاصة: حال تساويه مع أي من منافسيه فلن يتأهل حتى في لقاء بلباو فقد خسر ذهابًا 0/2.

حال تساوى أكثر من فريقين: لن يتأهل لدوري الأبطال.

فالنسيا

يتبقى له 3 مباريات أمام آلافيس على ملعبه وهويسكا وبلد الوليد خارج ملعبه.

النسبة الخاصة: يتأهل لدوري الأبطال حال تساويه مع أي من منافسيه

وحتى في حال تساوي أكثر من فريق في النقاط.

أتلتيك بلباو

يتبقى له 3 مباريات: سيلتا فيغو على ملعبه وبلد الوليد وإشبيلية خارج ملعبه.

النسبة الخاصة: خسر أمام خيتافي وفالنسيا، وأمام إشبيلية فاز ذهابًا 2/0 ويواجهه في الجولة الأخيرة.

حال تساوى أكثر من فريقين في النقاط: لن يتأهل لدوري الأبطال.