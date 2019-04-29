اعتماد مسابقتي الكأس والسوبر الإسبانيتين بشكلهما الجديد وتحديد المواعيد رسميًا

وافق الاتحاد الإسباني لكرة القدم رسميًا على اعتماد النظام الجديد لمسابقتي السوبر والكأس بشكلهما الجديد المعلن عنه الفترة الماضية.

وتم التصويت على الموافقة لنظام كأس السوبر الإسباني بشكله الجديد عن طريق 49 مؤيدًا في ظل معارضة اثنين فقط، ومثلهما امتنعا عن التصويت.

وتغير نظام المسابقة، حيث أصبحت تضم 4 أندية، تقام بنظام الدورة المجمعة، يشارك فيها بطل الدوري والكأس ووصيف الدوري والكأس.

كما استقر الاتحاد على أن ينطلق الموسم الجديد للبطولات الإسبانية في الموسم المقبل، كالتالي: الدوري يبدأ في 18 أغسطس وينتهي في 24 مايو، نهائي كأس الملك في 18 أبريل، السوبر الإسباني تلعب مباريات نصف النهائي في 8 و9 يناير والنهائي 12 يناير.

السوبر الإسباني سيضم 4 أندية وستكون (بطل ووصيف الدوري + بطل ووصيف الكأس)، أي برشلونة، وفالنسيا، أتلتيكو مدريد، ريال مدريد.

ونشر الاتحاد عبر موقعه الرسمي مواعيد المباريات وهي:

مباراة نصف النهائي الأول بين – بطل الكأس وثاني الدوري يوم 8 يناير 2020.

مباراة نصف النهائي الثاني بين – وصيف الكأس وبطل الدوري (برشلونة) يوم 9 يناير 2020.

رسميا | ???? روزنامة الموسم المقبل.

▫️بداية الليغا 18 اغسطس عام 2019، النهاية 24 مايو عام 2020.

▫️نهائي كاس الملك 18 ابريل 2020.

▫️السوبر الاسباني. نصف نهائي (8 و 9 يناير عام 2020، النهائي 12 يناير عام 2020). pic.twitter.com/GuaVdeiiFw — BarcaArabNet (@BarcaArabNet) April 29, 2019

وكانت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية قد كشفت قبل أيام عن حصول السعودية على البطولة لمدة ست سنوات مقبلة، لكن لم يؤكد الاتحاد الإسباني على ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بقيادة ”لويس روبياليس“ رئيس الاتحاد.

???? OFICIAL | La Asamblea General Extraordinaria de la @rfef aprueba el NUEVO MODELO de Copa del Rey y de Supercopa. pic.twitter.com/EkBzO7wtvu — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 29, 2019

وصدق الاتحاد الإسباني على الاكتفاء بمباراة واحدة في مواجهات كأس الملك باستثناء الدور قبل النهائي الذي سيلعب من مباراتي ذهاب وإياب.

ولن تشارك الأندية المتنافسة في كأس السوبر الإسبانية، وهي برشلونة وفالنسيا وأتلتيكو مدريد وريال مدريد، في أول دورين بكأس الملك.

وسيقام النهائي يوم 18 أبريل 2020.