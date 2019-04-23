ماركا: مفاوضات لإقامة مباريات كأس السوبر الإسباني في السعودية يناير المقبل

كشفت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية عن وجود مفاوضات لإقامة مباريات كأس السوبر الإسباني في المملكة العربية السعودية يناير المقبل.

وأوضحت الصحيفة، أن الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم سيُوافق على إقامة كأس السوبر الإسباني بنسخته الجديدة في المملكة العربية السعودية اعتبارًا من يناير 2020، خلال جلسة ستعقد يوم 29 أبريل.

وأوضحت أن الاتفاق سيكون لمدة 6 سنوات بمعدل 30 مليون يورو لكل موسم.

يذكر أن الفرق المُشاركة ببطولة السوبر الإسباني بنُسختها الجديدة، ستكون كالتالي:

1. برشلونة – بطل الدوري/لوصوله إلى نهائي الكأس

2. أتلتيكو مدريد – وصيف بطل الدوري

3. فالنسيا – لوصوله إلى نهائي الكأس

4. ريال مدريد – اختيار من الاتحاد الإسباني

وأقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، مؤخرًا تغييرات مهمة في نظام بطولة كأس ملك إسبانيا، والذي سيقام من مباراة واحدة في جميع أدواره حتى الدور قبل النهائي الذي سيلعب من مباراتين كما جرت العادة خلال السنوات الماضية.

ومن المقرر أن تقام منافسات الدور قبل النهائي من مباراتين، وقد شمل التغيير أيضًا بطولة كأس السوبر الإسباني التي ستلعب خارج إسبانيا في شهر يناير من كل عام بطريقة البطولة الرباعية المصغرة.

وقال اتحاد الكرة الإسباني في بيان له:“المبادرتان ستخففان ضغط المباريات في الجدول خلال المواسم المقبلة، ومن المقرر أن تتم الموافقة عليهما في 29 أبريل خلال اجتماع الجمعية العمومية الاستثنائية التي ستقام في مقر الاتحاد“.

وسيتم تطبيق التغييرات الجديدة بالنسبة لكأس سوبر إسبانيا خلال الأعوام المقبلة، حيث لن تكون قاصرة على بطلي الدوري والكأس، بل ستضم فريقين آخرين لإقامة بطولة رباعية مصغرة ستقام خارج إسبانيا.

أما بالنسبة لبطولة الكأس فستلعب في كل أدوارها من مباراة واحدة على ملعب الفريق المقبل من القسم الأقل قوة في الدوري الإسباني ”الليغا“ حتى الدور قبل النهائي الذي سيكون من مباراتين.

وستضم البطولة فِرقًا من دوري الدرجة الثالثة والثانية (ب) والثانية والأولى، على أن تبدأ الفرق المتأهلة إلى كأس سوبر إسبانيا المنافسات بدءًا من دور الستة عشر مباشرة.