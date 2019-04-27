برشلونة يعبر ليفانتي ويتوج بطلًا للدوري الإسباني

حسم ليونيل ميسي اللقب 26 لبرشلونة في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعدما شارك كبديل في الشوط الثاني ليهز الشباك في الفوز 1-صفر على ليفانتي اليوم السبت أمام جماهير الفريق الكتالوني التي احتفلت باللقب الثامن في البطولة في آخر 11 موسمًا.

وأحرز ميسي هدف المباراة في الدقيقة 61 بعد تمريرة من أرتورو فيدال ليراوغ المدافع بقدمه اليمنى قبل أن يسدد كرة منخفضة باليسرى في الزاوية البعيدة.

واهتز استاد نو كامب بهتاف ”الأبطال“ وفقد لاعبو برشلونة تركيزهم وكان يجب على خوسيه لويس موراليس إدراك التعادل للفريق الضيف لكنه سدد فوق العارضة.

وسدد ليفانتي في القائم قرب النهائي إذ صمد برشلونة ليحافظ على فوزه الصعب.

ويملك الفريق الكتالوني 83 نقطة من 35 مباراة متقدما بتسع نقاط على أتليتيكو مدريد قبل ثلاث جولات من النهاية وضمن اللقب بتفوقه في المواجهات المباشرة مع نظيره القادم من العاصمة.

وقطع فريق المدرب إرنستو فالفيردي خطوته الأولى نحو تحقيق الثلاثية الثالثة في عقد من الزمن.

وسيلعب ضد ليفربول في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا وسيواجه فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا يوم 25 مايو آيار.