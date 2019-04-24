مدرب الأرجنتين قد يغُضب ميسي بهذا التصريح

أطلق ليونيل سكالوني المدير الفني للأرجنتين تصريحات يبدو أنها قد تغضب النجم الأول وقائد المنتخب ليونيل ميسي حيث قال إن هدفه عدم منع ميسي لانضمام لاعبين شبان للفريق.

واختلفت تصريحات سكالوني عن سلفه خورخي سامباولي، حيث قال في مقابلة صحفية : ”هدفنا الكبير هو ألا يمنع ميسي انضمام اللاعبين الآخرين. نحن بحاجة لضخ دم جديد في الفريق بعد خافيير ماسكيرانو وسيرجيو أغويرو.

”لهذا السبب عندما توليت المنصب تحدثت بجرأة مع اللاعبين أصحاب الخبرة في الفريق الوطني لشرح هذا الموقف. يجب على اللاعبين الجدد أن يتحملوا مسؤولية اللعب مع ميسي أفضل لاعب في العالم“.

وكانت النقطة الاخرى الأكثر إثارة للجدل بالنسبة لسكالوني قراره بالبقاء في منصبه بعد رحيل سامباولي الذي أضافه إلى فريقه المعاون في الفريق وكان معه خلال عمله في اشبيلية الإسباني.

وقرر سكالوني العمل كمدرب مؤقت للمنتخب بعد إقالة سامباولي دون الرحيل معه رغم أنه كان ضمن جهازه المساعد واعتبر سامباولي أن هذا الأمر تجاوز من مساعده السابق.

لكن سكالوني يرى أن ذلك فرصة له خاصة وأن الاتحاد الأرجنتيني منحه هذه الفرصة دون أن يكون له أي خبرة تدريبية من قبل.