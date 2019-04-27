هل انتهى موسم كريم بنزيما مع ريال مدريد بسبب الإصابة؟

أعلن نادي ريال مدريد، اليوم السبت، غياب مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما بسبب الإصابة، وقد يغيب هداف الفريق عما تبقى من مباريات الموسم الحالي.

وقال ريال مدريد في بيان نشره على موقعه على الإنترنت: ”بعد الاختبارات التي أُجريت اليوم على لاعبنا كريم بنزيما من الطاقم الطبي، تم تشخيص إصابته في عضلات الفخذ اليسرى. سيستمر شفاؤه في التقييم“.

ولم يكشف ريال مدريد مدة غياب بنزيما، لكن تأكد غياب المهاجم الفرنسي عن مباراة ريال مدريد مع رايو فاليكانو غدًا الأحد، على ملعب تيريزا ريفيرو في الجولة الـ35 من الدوري الإسباني.

وتتبقى لريال مدريد 4 مباريات في الدوري الإسباني، حيث يلعب مع رايو فاليكانو وفياريال وريال سوسيداد وريال بيتيس.

وسجل بنزيما، البالغ من العمر 31 عامًا، مع ريال مدريد 30 هدفًا وصنع 10 في 51 مباراة بكل البطولات الموسم الحالي.

وسيخرج ريال مدريد الموسم الحالي بلا أي ألقاب، حيث يحتل المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري الإسباني، وودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 أمام أياكس أمستردام الهولندي، ومن نصف نهائي كأس إسبانيا أمام برشلونة.

التقرير الطبي : إصابة كريم بنزيما في العضلة ذات الرأسين في القدم اليُسرى. – نهاية موسمه بشكل كبير. pic.twitter.com/Y93sHukT8H — ريال مدريد بالعربي (@RMCFarab) April 27, 2019