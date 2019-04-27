صحيفة تكشف تغيّرًا في موقف رافائيل فاران من ريال مدريد

ذكرت صحيفة ”ماركا“ أن عودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لتدريب نادي ريال مدريد الإسباني، غيّرت موقف المدافع رافائيل فاران، الذي تردد أنه يريد مغادرة النادي الملكي بنهاية الموسم الحالي، وغيرت من موقف بقية اللاعبين أيضًا.

وأوضحت الصحيفة، المقربة من ريال مدريد، أن عودة زيدان بعد 9 أشهر من مغادرة ريال مدريد غيرت قناعات فاران، إذ قرر الاستمرار مع الفريق الملكي، رغم أن الدولي الفرنسي لا يزال يعتقد أن إدارة ريال مدريد لم تحسن التصرف معه بأفضل طريقة ممكنة بعد تتويجه بكأس العالم 2018 في روسيا الصيف الماضي.

وانتقل فاران إلى ريال مدريد صيف العام 2011، وشارك مع النادي الملكي في 268 مباراة، سجل فيها 12 هدفًا، وصنع 6، وكان مع الفريق عندما أحرز 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، ومثلها في كأس العالم للأندية، و3 في السوبر الأوروبي، ولقبين في الدوري الإسباني، ولقبين في السوبر الإسباني، ولقبًا في كأس إسبانيا.

وأشارت ”ماركا“ إلى أن فاران كان يتوقع مزيدًا من الاحترام من ريال مدريد وتحسين عقده وهو ما لم يحدث، الأمر الذي دفع الدولي الفرنسي للتفكير جديًا في الرحيل عن ريال مدريد.

لكن الصحيفة أوضحت أن الوضع الآن مختلف والمشاكل قد تم نسيانها وأن فاران ترك فكرة الرحيل، وأضافت أنه بعد شهر من عودة زيدان إلى ريال مدريد لا ينوي أي من اللاعبين المغادرة، وعلى سبيل المثال ماركوس لورنتي، الذي ظهر في مباراة واحدة مع زيدان، ومع ذلك يريد البقاء تحت قيادة المدرب الفرنسي، خاصة أن زيدان قال إنه يحتاج اللاعب.

وأردفت الصحيفة أن الجميع في ريال مدريد واثق في تغيير الموقف الموسم المقبل والقدرة على التحسن أفضل من الموسم الحالي، بما في ذلك الويلزي غاريث بيل، الذي يتردد أن إدارة ريال مدريد تنوي بيعه.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري الإسباني قبل 4 جولات على نهاية المسابقة، علمًا أنه تأكد خروج الفريق بلا بطولات الموسم الحالي.