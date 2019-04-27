القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ليفانتي اليوم في الدوري الإسباني

يحل نادي ليفانتي ضيفًا على نادي برشلونة منافسه، على ملعب كامب نو، اليوم السبت، في إطار مباريات الجولة الـ35 من الدوري الإسباني.

وتنقل مباراة برشلونة مع ليفانتي على قناة beIN SPORTS HD 3.

وتقام المباراة الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة.

ويسعى برشلونة لتحقيق الفوز لضمان التتويج بلقب الدوري الإسباني للمرة الثانية على التوالي، والثامنة في آخر11 موسمًا، وللمرة الـ26 في تاريخه.

وتمثّل المباراة أفضل استعداد للاعبي برشلونة قبل أن يستضيف النادي الكتالوني منافسه ليفربول الإنجليزي، يوم الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأكد باكو لوبيز، مدرب ليفانتي، أنَّ فريقه يصر على عدم التفريط في أي من المباريات الأربع الباقية له في الدوري الإسباني.

وقال لوبيز، في المؤتمر الصحفي لفريقه أمس الجمعة: ”نعلم ما يلعب من أجله برشلونة، ولا نريد إفساد مسيرة أي فريق، لكننا نريد الاحتفال بمسيرتنا، ونحقق شيئًا إيجابيًا من خلال الفوز“.

وأضاف لوبيز ”نعلم صعوبة المباراة أمام برشلونة، لكن يجب علينا أن نضاهي حلم برشلونة، وطموحه فيما يتعلق بالرغبة في الفوز بالمباراة. يلعبون من أجل لقب الدوري، ونلعب من أجل هدف خاص بنا“.

وأردف ”أمامنا مباراتان في غاية القوة في غضون 4 أيام، حيث يشكلان ضغطًا ذهنيًا وبدنيًا كبيرًا علينا. وسنفكر فقط في مباراة برشلونة، وسنحاول خوضها بأفضل تشكيلة ممكنة. وما زال بحوزتنا 4 مباريات ولا نريد إهدار أي منها“.