موعد مباراة برشلونة مع ليفانتي اليوم في الدوري الإسباني

يستضيف نادي برشلونة منافسه ليفانتي، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإسباني، على ملعب كامب نو.

وتقام المباراة الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة برشلونة مع ليفانتي على قناة beIN SPORTS HD 3.

ويرى إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، أن الأولوية بالنسبة له حاليًا هي التتويج بلقب الدوري الإسباني، مستبعدًا منح لاعبيه راحة استعدادًا لمواجهة ليفربول في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال فالفيردي، خلال مؤتمر صحفي أمس الجمعة: ”ربما نجري تغييرًا أو تغييرين، وأمامنا 4 أيام للراحة قبل مواجهة ليفربول، والتتويج باللقب قد يمنحنا قوة أكبر عند خوض مواجهة الأربعاء، وقد يعني لنا ما هو أكثر من شعورنا بالإجهاد من عدمه، ولديك دومًا ما تفكر به عندما تلعب، لكنني أريد أن أفصل بين الأمرين بسبب مدى أهمية الفوز بالدوري، ونرغب بحسم اللقب في هذه المباراة“.

وفوز برشلونة على ليفانتي سيضمن للنادي الكتالوني لقب الدوري للمرة الثامنة خلال 11 عامًا، والـ26 منذ تأسيس النادي.

وأضاف فالفيردي ”لقب الدوري له أهمية كبيرة بالنسبة لنا، إنه اللقب الذي نطارده طوال العام، وهو الذي يحدد طبيعة موسمك، وفي بطولة كأس الملك ودوري أبطال أوروبا يمكن أن يعتمد نجاحك على فوارق بسيطة ولحظات معينة، لكن في الدوري عليك أن تنجز الأمور بشكل صحيح في كل مباراة تقريبًا إذا كنت تريد التتويج“.

وأردف ”بطولة الدوري لها قيمة كبيرة، وحقيقة فوز نادينا باللقب عدة مرات في غضون هذه الفترة الزمنية يعني الكثير عن مدى ما نقوم به من عمل يوميًا“.