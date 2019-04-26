زيدان يحسم موقفه من ضم رابيو لريال مدريد‎

حسم الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب نادي ريال مدريد الإسباني، موقفه النهائي من ضم مواطنه أدريان رابيو لاعب باريس سان جيرمان إلى الميرينغي بداية من الموسم المقبل.

وقالت صحيفة ”آس“ الإسبانية: إن زيدان تراجع تمامًا عن فكرة ضم رابيو إلى ريال مدريد.

وأضافت الصحيفة، المقربة من ريال مدريد، بقولها في تقرير نشرته اليوم الجمعة: ”حسم زيدان قراره، وتراجع عن صفقة رابيو، ويرجع ذلك إلى المحيطين باللاعب نفسه، ومديري أعماله، الذين يماطلون في الردّ على العروض التي يتلقاها رابيو، لتحقيق أقصى استفادة مالية من الصفقة“.

وارتبط رابيو بالانتقال إلى نادي برشلونة الإسباني، وكان قريبًا للغاية من التوقيع الرسمي مع البلوغرانا، قبل أن تفشل الصفقة، ويتجه النادي الكتالوني نحو الهولندي فرانكي دي يونغ، لاعب أياكس أمستردام، الذي سيرتدي قميص البلوغرانا رسميًا الموسم المقبل“.

وأشارت ”آس“ إلى أن زيدان يركز اهتمامه حاليًا على حسم صفقة الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أو نغولو كانتي لاعب تشيلسي، لتدعيم خط وسط الميرينغي في الموسم الجديد.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن أندية بايرن ميونخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي، فقدت أيضًا الرغبة في التعاقد مع رابيو، الذي ينتهي عقده رفقة باريس سان جيرمان في يونيو 2019، وسيكون لاعبًا حرًا.