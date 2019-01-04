والدة آدريان رابيو في برشلونة لإنهاء الصفقة

كشفت تقارير صحيفة إسبانية، الجمعة، أن والدة آدريان رابيو لاعب باريس سان جيرمان، وهي وكيلة أعماله، ستسافر إلى مدينة برشلونة، تمهيدًا لانتقال اللاعب إلى النادي الكتالوني.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” فإن والدة رابيو ستسافر إلى مدينة برشلونة لإنهاء إجراءات انضمام نجلها إلى النادي الكتالوني.

وينتهي عقد رابيو مع باريس سان جيرمان الصيف المقبل، ما يعني أنه سينتقل مجانًا لأي نادٍ بنهاية الموسم، ويحق له التفاوض حاليًا مع أي نادٍ دون موافقة إدارة باريس سان جيرمان.

ونقى برشلونة في بيان رسمي، قبل أيام، سعيه لضم رابيو، لكن تقارير صحفية أشارت إلى أن الطرفين يمتلكان اتفاقًا بانتقال اللاعب إلى كامب نو الصيف المقبل.

وأضافت الصحيفة المقربة من نادي برشلونة، أن رابيو سيحصل على 10 ملايين يورو كمكافأة تعاقد، بالإضافة إلى راتب سنوي يبلغ 10 ملايين يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن رابيو (23 عامًا)، لا يرغب في الاستمرار مع باريس سان جيرمان في الستة أشهر المتبقية من عقده، بسبب الأجواء المشحونة لعدم موافقته على تجديد عقده مع النادي رغم العروض المغرية التي قدّمتها الإدارة.

وشارك رابيو في 227 مباراة مع باريس سان جيرمان، سجل فيها 24 هدفًا وصنع 17.