نيمار يكشف أسرارًا جديدة حول مغادرة نادي برشلونة إلى باريس سان جيرمان

كشف النجم البرازيلي نيمار لاعب نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، أسرارًا جديدة بشأن مغادرة نادي برشلونة الإسباني، صيف العام 2017، مقابل صفقة قياسية بلغت قيمها 222 مليون يورو، وهي قيمة فسخ عقد اللاعب البرازيلي مع برشلونة.

ونقلت شبكة ”فوكس سبورتس“ عن نيمار قوله: ”قررت مغادرة برشلونة لأنني أردت خوض تحديات جديدة مع باريس سان جيرمان، ومواجهة المزيد من الصعوبات“.

وأضاف نيمار ”برشلونة هو النادي الذي يبهرني دائمًا، ومازلت أحبه وأحب أصدقائي هناك حتى اليوم“.

وأوضح نيمار ”كان من الصعب اتخاذ قرار مغادرة برشلونة، وكنت مترددًا كثيرًا، قررت عدم المغادرة في بعض اللحظات، واستمر الأمر حتى قبل الانتقال إلى باريس سان جيرمان بأسبوعين“.

وانضم نيمار، البالغ من العمر 27 عامًا، إلى برشلونة قادمًا من سانتوس البرازيلي العام 2013، وسجل للفريق 105 أهداف وصنع 77 في 186 مباراة، وأحرز مع الفريق عدة ألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا العام 2015، ولقب الدوري الإسباني مرتين.

وأكمل نيمار الذي عاد منذ أيام قليلة من إصابة قوية أبعدته عن الملاعب مدة طويلة ”لن أغيّر طريقة لعبي، أنا أحب الركض بالكرة والظهور بأفضل مستوى لي دائمًا في الملعب“.

وواصل ”أحيانًا تزعجني الانتقادات حول أسلوب لعبي، ولكن من الصعب أن أشرح للشخص الذي يشاهدني ما نشعر به على أرض الملعب“.

وتحدث نيمار عن الانتقادات التي يتعرض لها وقال: ”لقد كان أمرًا مبالغا فيه، أكثر شيء يؤلمني هو رؤية لاعبين حاليين وسابقين ينتقدونني رغم أنهم كانوا أسوأ منّي“.

وأشاد نيمار بالنجم البلجيكي إدين هازارد لاعب تشيلسي الإنجليزي وقال: ”أعتقد أن هازارد لاعب مختلف ولديه أسلوب لعب مشابه لأسلوبي“.