نائب رئيس برشلونة يفجر مفاجأة حول صفقة غريزمان

في تطور جديد، فتح نادي برشلونة الإسباني الباب أمام صفقة المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، لاعب نادي أتلتيكو مدريد.

وقال جوردي ميستري، نائب رئيس برشلونة، في تصريحات لإذاعة ”كادينا سيرا“، اليوم الخميس، إن البلوغرانا ليست لديه أي مشاكل مادية للتعاقد مع غريزمان، حتى ولو وصلت قيمة الصفقة إلى 120 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب بنهاية الموسم الجاري.

وإضاف: ”لا يمكن على الإطلاق التشكيك في قدرات غريزمان كلاعب مميز، ولكن القرار النهائي في يد المدرب إرنستو فالفيردي، الإدارة ستطرح اسم اللاعب الفرنسي على المدرب، والأخير هو صاحب الكلمة الفاصلة في إتمام الصفقة من عدمها“.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان برشلونة يملك الأموال الكافية لشراء غريزمان، وإن تكلفت الصفقة 120 مليون يورو، قال ميستري: ”نعم لدينا الأموال، لن يكون المقابل المادي مشكلة على الإطلاق“.

وتأتي تلك التصريحات بوصفها تحول مفاجئ في موقف برشلونة تجاه غريزمان، بعد أن شعرت إدارة النادي بالغضب الشديد إزاء رفض اللاعب الانضمام إلى العملاق الكتالوني مطلع الموسم الجاري، مفضلاً البقاء رفقة أتلتيكو مدريد، قبل أن تشير تقارير مؤخراً إلى ندم غريزمان على رفض عرض برشلونة، ورغبته في اللعب رفقة البارسا.

ويبحث برشلونة عن مهاجم مميز للتعاقد معه بداية من الموسم الجديد، في ظل تعثر مفاوضات ضم الصربي لوكا يوفيتش لاعب انتراخت فرانكفورت الألماني.