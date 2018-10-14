غريزمان: أحلم بمنح أتلتيكو مدريد كرة ذهبية تاريخية

يعتبر النجم الفرنسي أنطوان غريزمان، جناح أتلتيكو مدريد الإسباني، أحد أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لعام 2018، برفقة الكرواتي لوكا مودريتش والبرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كليان مبابي.

وظهر النجم الفرنسي في عدة وسائل إعلام فرنسية وعالمية، أكد من خلالها على أحقيته في الفوز بالكرة الذهبية لكونه توج بعدة ألقاب برفقة فريقه أتلتيكو مدريد وبكأس العالم برفقة منتخب فرنسا.

وفتح الجناح الفرنسي منزله لقناة “ماركا” الإسبانية، حيث تحدثت عن حلمه في أن ينشئ متحفًا يضم القمصان التي حصل عليها والجوائز الفردية والجماعية، لكنه أيضًا عبّر عن حلمه في منح أتلتيكو مدريد إنجازًا تاريخيًا.

وقال غريزمان: “أخيرًا يبدو أن كرة القدم بدأت تبتسم لي”.

وأضاف متحدثًا عن حلمه: “سيكون حلمًا أن أدخل تاريخ أتلتيكو مدريد بمنحه أول كرة ذهبية”.

ولم يسبق لأي لاعب من أتلتيكو مدريد أن توج بالكرة الذهبية طيلة تاريخه.