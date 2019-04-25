ريال مدريد رفض عرضًا لأسينسيو مقابل 180 مليون يورو

كشف وكيل أعمال ماركو أسينسيو مهاجم ريال مدريد عن أن النادي الملكي رفض عرضًا مقابل 180 مليون يورو للاعب الموسم الماضي في ظل رغبته في الاحتفاظ به واصرار أسينسيو على البقاء.

ورفض ريال مدريد العديد من العروض للمهاجم البالغ عمره 23 عامًا حتى نهاية الصيف الماضي ، ويتطلع أسينسيو إلى مساعدة فريقه على العودة إلى التتويج بالألقاب الموسم المقبل.

وقال هوراسيو غاغيولي وكيل أسينسيو لشبكة ESPN التلفزيونية ”ماركو يفكر في الموسم المقبل والتتويج بالألقاب مرة اخرى مع ريال مدريد. رفض النادي العام الماضي عروضًا مقابل 180 مليون يورو لضمه“.

وأضاف غاغيولي ”ماركو يقول إنه سعيد للغاية في النادي ويريد فقط تحقيق النجاح في مدريد“.

وجذب اللاعب الدولي الإسباني اهتمام العديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي ، لكن كل من أسينسيو ومدريد يرون مستقبلهم في سانتياغو بيرنابيو.

وخرج ريال مدريد من الموسم الحالي بدون ألقاب بعد خسارته أمام أياكس أمستردام الهولندي في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا الذي توج بلقبه في آخر 3 مواسم وكذلك تأخر بفارق كبير عن برشلونة متصدر الدوري كما ودع كأس الملك مبكرًا.

وتفوق برشلونة على غريمه التقليدي وأبرز منافسيه على اللقب بفارق 12 نقطة عندما تغلب على ريال مدريد بهدف نظيف في سانتياغو برنابيو في مارس الماضي.