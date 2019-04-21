تقرير: إدين هازارد يخبر ريال مدريد بقراره

أفادت تقارير صحفية بلجيكية، الأحد، أن إدين هازارد لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي أبلغ ريال مدريد الإسباني بقراره حول مستقبله مع تشيلسي.

وبحسب صحيفة ”تيلي فوت“ الفرنسية، فإن هازارد اقتنع بعرض ريال مدريد، ووافق على الانتقال إليه.

وأضافت الصحيفة أن هازارد وافق على العمل مع زين الدين زيدان في ريال مدريد، في ظل رغبة المدرب الفرنسي الاعتماد عليه في خطته للموسم الجديد، إلى جانب رغبة هازارد نفسه اللعب لريال مدريد وإعجابه بزيدان.

وألمح هازارد، البالغ من العمر 27 عامًا، مرارًا وتكرارًا إلى رغبته في الانتقال إلى ريال مدريد، وكان قريبًا من الفريق الملكي الصيف الماضي، لكن الصفقة لم تتم.

وقبل أيام ذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية أن تشيلسي الذي كان مصرًا على الحصول على مبلغ 113 مليون يورو، لبيع هازارد إلى ريال مدريد، سيوافق على إتمام الصفقة، بمبلغ 103 إلى 105 ملايين يورو.

وينتهي عقد هازارد مع تشيلسي صيف العام 2020، وانضم إلى البلوز العام 2012، قادمًا من ليل الفرنسي، وسجل 108 أهداف، وصنع 87 في 344 مباراة مع تشيلسي، بينها تسجيل 19 هدفًا، وصناعة 12 في 44 مباراة الموسم الحالي.