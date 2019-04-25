صفقة تبادلية قوية منتظرة بين باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد

ذكرت قناة ”كوبي“ الإسبانية، أن صفقة تبادلية بين أتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان، من المتوقع أن تبرم الصيف المقبل، بحيث ينتقل الإسباني دييغو كوستا إلى باريس سان جيرمان، في حين ينضم الأوروغواياني إيدينسون كافاني لمدريد.

وبحسب صحيفة ”أس“، فإن دييغو كوستا الذي سجل 5 أهداف فقط هذا الموسم، يعيش فترة سيئة رغم دفاع المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني عنه، وأضافت أن التعاقد مع كافاني يغري الفريق المدريدي.

ووفقًا للقناة الإسبانية فإن كوستا، ذي الأصول البرازيلية، يلقى قبولًا في باريس في ظل تبقي موسم واحد في عقد كافاني.

ويبحث باريس سان جيرمان عن التعاقد مع لاعبين جدد دون صرف مبالغ كبيرة في ظل وضعيته مع قوانين اللعب المالي النظيف، وتبقى الصفقة التبادلية مع أتلتيكو مدريد مفيدة لكل الأطراف.