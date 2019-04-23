سيميوني: أتلتيكو مدريد لن يرفع الراية البيضاء أمام برشلونة

قال المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، الأرجنتيني دييغو سيميوني، إن ”فريقه سيحاول خلال الجولات الخمس المتبقية من الدوري الإسباني هذا الموسم اللحاق بفريق برشلونة المتصدر“.

وأشار إلى أن ”تحقيق هذا الهدف يتطلب تقديم مباراة جيدة في مواجهة فالنسيا غدًا الأربعاء“.

ويحتل أتلتيكو المركز الثاني في جدول الدوري الإسباني برصيد 68 نقطة وبفارق تسع نقاط خلف برشلونة، قبل آخر 5 جولات من المسابقة.

وأضاف سيميوني، في المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم الثلاثاء قبل مباراة الغد: ”ما زالت هناك 5 جولات متبقية، ونسعى إلى الاقتراب من الصدارة، سنحاول تقديم مباراة جيدة أمام فالنسيا واغتنام أي فرصة للوصول إلى الصدارة“.

وأشاد سيميوني بالمستوى الجيد لفالنسيا في الفترة الحالية من الموسم، وقال: “ نافس الفريق بقوة على المراكز الأولى، لكن الحظ عانده أمام مرمى منافسيه، تعادل في عدد من المباريات في بداية الموسم كما خسر بعض المباريات، ولكن الفريق ينافس بشكل رائع“.

وأكد سيميوني: ”لم أندهش من المستوى الجيد لفريق مارسيلينو.. إنه فريق يمكن الاعتماد عليه ولديه رؤية واضحة للعب، كما يتمتع بوجود بدلاء متميزين“.

واستشهد سيميوني على هذا بأن فالنسيا وصل للمربع الذهبي ببطولة الدوري المحلي، كما بلغ المباراة النهائية لبطولة كأس ملك إسبانيا.

وأشار سيميوني إلى أن ”السر في هذا يكمن في هيكل الفريق الذي خاض به فالنسيا الموسم الحالي، وإن عانده الحظ أمام المرمى“.