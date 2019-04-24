أتلتيكو مدريد يتخطى فالنسيا بثلاثية ويطارد برشلونة على قمة ترتيب الدوري الإسباني (فيديو)

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ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 71 نقطة في الوصافة بفارق تسع نقاط خلف برشلونة المتصدر، بينما تجمد رصيد فالنسيا عند 52 نقطة في المركز السادس.





