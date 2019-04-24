أتلتيكو مدريد يتخطى فالنسيا بثلاثية ويطارد برشلونة على قمة ترتيب الدوري الإسباني (فيديو)

واصل فريق أتلتيكو مدريد مطاردته لبرشلونة في صراع صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا)، وتغلب على ضيفه فالنسيا بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة الرابعة والثلاثين للمسابقة المحلية.
بادر أتلتيكو مدريد صاحب الأرض والجمهور بتسجيل هدف مبكر في الدقيقة التاسعة عن طريق الإسباني ألفارو موراتا.
وجاءت الدقيقة 36 لتشهد هدف التعادل لفالنسيا عبر الفرنسي كيفن جاميرو، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.
واستعاد أتلتيكو مدريد التقدم مجددًا بتسجيله للهدف الثاني في الدقيقة 49 عبر الفرنسي أنطوان غريزمان.
ومع حلول الدقيقة 77 احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لفالنسيا نفذها دانيال باريخو في المرمى مسجلًا التعادل.
ولم يمر على التعادل طويلًا، حيث جاءت الدقيقة 81 لتشهد الهدف الثالث لأتلتيكو مدريد عبر الأرجنتيني أنخل كوريا، ليخرج أصحاب الديار فائزين بالثلاث نقاط.
بهذا الفوز، ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 71 نقطة في الوصافة بفارق تسع نقاط خلف برشلونة المتصدر، بينما تجمد رصيد فالنسيا عند 52 نقطة في المركز السادس.
اتلتيكو مدريد 1 × 0 فالنسيا | هدف موراتا pic.twitter.com/AgnVid1lTd
— مجنوووووون كوره (@ArHnUXADCrUR05Y) ٢٤ أبريل ٢٠١٩
اتلتيكو مدريد 1 × 1 فالنسيا | هدف جاميرو pic.twitter.com/0QLYMsS0TD
— مجنوووووون كوره (@ArHnUXADCrUR05Y) ٢٤ أبريل ٢٠١٩
اتلتيكو مدريد 2 × 1 فالنسيا | هدف غريزمان pic.twitter.com/z5Nd8AyxT3
— مجنوووووون كوره (@ArHnUXADCrUR05Y) ٢٤ أبريل ٢٠١٩
اتلتيكو مدريد 2 × 2 فالنسيا | هدف باريخو pic.twitter.com/LjolmoeCnk
— مجنوووووون كوره (@ArHnUXADCrUR05Y) ٢٤ أبريل ٢٠١٩
اتلتيكو مدريد 3 × 2 فالنسيا | هدف كوريا pic.twitter.com/CJMQGYOpVL
— مجنوووووون كوره (@ArHnUXADCrUR05Y) ٢٤ أبريل ٢٠١٩