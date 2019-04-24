تصريحات حاسمة لزيدان عن: انتقالات ريال مدريد.. أولويات الموسم المقبل والتفوق على برشلونة.. قدوم هازارد يعني رحيل بيل؟

كشف الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن الكثير من خططه للعام المقبل، مشددًا على أن الهدف الأكبر بالنسبة له سيكون التركيز على حصد لقب الدوري الإسباني.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ريال مدريد ضد خيتافي، والتي تجمع الفريقين، غدًا الخميس، في الأسبوع الـ34 لليغا: ”في العام المقبل الليغا ستكون أولويتنا، هي الأهم بالنسبة لي، في العام المقبل سترون فريقًا آخر يقاتل على كل مباراة“.

وأضاف: ”بالنسبة لي الليغا هي الأهم في كل البطولات، وهي الأصعب، دوري أبطال أوروبا من 12 مباراة، والليغا من 38، الليغا أهم وأصعب من دوري الأبطال“.

وتابع: “ إذا كنت تريد أن نتحدث عن الأرقام فنحن نملك 33 لقبًا لليغا التاريخ يقف معنا، في برشلونة كم يملكون؟.. ولكن برشلونة يتخذ أشياء أفضل منا في الليغا خلال السنوات الأخيرة، علينا تغيير كل ذلك لصالحنا“.

وأكمل: ”في الفترة الأخيرة هم على ما يرام، وعلينا الاعتراف بأنهم الأبطال ونهنئهم، ولكن تاريخيًا، نحن نتفوق في الألقاب، رغم أنهم في الفترة الأخيرة يتحسنون، وعلينا أن نعمل على تغيير ذلك“.

وعن موقف اللاعب البرازيلي فينسيوس جونيور من مباراة الغد، أشار: ”لن يلعب غدًا، لقد عاد مؤخرًا من الإصابة، ويحتاج القليل من الوقت“.

وعن أزمة حراسة المرمى لديه، قال: ”سأتفهم إذا طلب أحد حراس المرمى لدي الرحيل في نهاية الموسم، أنا أمتلك أفضل 3 حراس مرمى في العالم“.

وتابع: ”أصعب شيء بالنسبة لي هو أن أطلب من لاعب ما البقاء في منزله يوم المباراة، رغم أنه يتدرب بقوة طوال الأسبوع“.

رحيل غاريث بيل

وبسؤاله عن، هل إذا ضم النادي النجم البلجيكي إيدين هازارد من تشيلسي فهل يعني هذا رحيل غاريث بيل؟.. أجاب

زيدان: ”إذا تعاقدنا مع لاعبين، بالتأكيد هناك لاعبون سيرحلون، ولكن وصول هازارد لا يعني رحيل بيل“.

كما أثنى المدرب الفني على مواطنه نجم الفريق كريم بنزيما، قائلًا: ”ربما يكون هذا أفضل موسم لكريم بنزيما“.

وعن موسم الانتقالات الصيفية المقبلة، أبرز: ”في السنوات الأخيرة لم نحظ بتغييرات في الانتقالات، لكن هذا الموسم سنغيّر، ربما تكون هناك تغييرات كثيرة“.

ويواجه ريال مدريد نظيره خيتافي ضمن الجولة 34 من الدوري الإسباني، في إطار منافسة النادي الملكي على المركز الثاني خلف برشلونة.

خيتافي يحتل المركز الرابع خلف ريال مدريد بفارق 10 نقاط عن النادي الملكي، برصيد 54 نقطة.