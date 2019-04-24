زيدان يختار الحارس رقم واحد في ريال مدريد

كشفت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية موقف الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد من مركز حراسة المرمى للنادي الملكي في الموسم الجديد.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، إن زيدان فقد إيمانه بالحارس البلجيكي تيبو كورتوا، ويرغب في عدم استمراره رفقة الفريق في الموسم الجديد.

وكان كورتوا قد انضم إلى ريال مدريد من نادي تشيلسي الإنجليزي مطلع الموسم الجاري مقابل 35 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب الإحصائية التي نشرتها الصحيفة، فإن شباك كورتوا استقبلت 42 هدفًا في 32 مباراة لعبها البلجيكي الدولي البالغ من العمر 26 عامًا مع ريال مدريد هذا الموسم.

وأكدت موندو ديبورتيفو أن زيدان يرغب في الاعتماد على الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس في مركز حراسة المرمى خلال الموسم المقبل، وأنه لا يرغب في ضم حراس جدد من خارج النادي الملكي.

وأشارت إلى أن زيدان لا يريد التعاقد مع الإسباني ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي، وأنه لن يستغل حالة الجمود في علاقة دي خيا مع المانيو، في ظل عدم تجديد عقده الذي ينتهي منتصف يونيو 2019.

وتابعت الصحيفة بقولها: ”أنباء رغبة زيدان في الاعتماد على نافاس كحارس أساسي تمثل صدمة ثنائية للحارسين دي خيا، من جهة، وكورتوا من جهة أخرى، فالأول يرفض حسم موقفه مع مانشستر يونايتد منتظرًا ريال مدريد، والثاني يريد الرحيل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، ولكن الأخير اقترب من تجديد عقد الحارس الإيطالي بوفون“.